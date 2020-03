Entrada nos transportes é feita por trás e passam a parar em todas as paragens. Conheça as novas regras da Carris

A Carris adotou novas medidas de contingência para proteção dos passageiros e dos motoristas, na sequência do surto de Covid-19, que serão impostas a partir deste domingo.

“A entrada e saída dos utentes deverá passar a processar-se apenas pelas portas traseiras dos autocarros de serviço urbano e interurbano, deixando as entradas de ocorrer pela porta da frente, junto ao motorista”, lê-se no comunicado da empresa de transportes públicos.

A compra de bilhetes deixará de ser feita a bordo do autocarro, “deixando os motoristas de ter contacto com dinheiro e operações de pagamento”, “deixarão de ser obrigatórias as validações nos autocarros, ainda que, se deva apelar a que os passageiros viajam com título válido”, adianta ainda a Carris.

A empresa colocará também, ao longo da semana, fitas delimitadoras do posto do motorista.

Para que não seja necessário carregar no botão stop, os transportes, autocarros e elétricos, passam a parar em todas as paragens, quer haja ou não passageiros para entrar ou sair.

Por último, a Carris reafirma ainda alguns conselhos aos passageiros: se houver lugares vazios, não se sentar ao lado de outro passageiro; e dentro do veículo ou nas paragens, sempre que possível, manter a distância de um metro em relação a outras pessoas.