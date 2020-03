50 Cent ignora estado de emergência e diverte-se em bar de strip

O rapper norte-americano não parece estar muito preocupado com a pandemia do Covid-19, e continua a levar a vida como se o Presidente dos EUA não tivesse decretado estado de emergência, no sábado passado, como forma de tentar conter a propagação do vírus que já matou milhares de pessoas.

Para 50 Cent há outrar prioridades, como por exemplo ir a um bar de strip em Nova Iorque, uma das cidades mais afetadas pelo surto do novo coronavírus.

O site TMZ adianta que o rapper esteve no clube Starlet's Gentlemen e que estava sem qualquer material de proteção, como máscara ou luvas.