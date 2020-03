Pessoas que morrem de Covid-19 devem ser cremadas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta segunda-feira, que os cadáveres de pessoas infetadas com o novo coronavírus devem ser cremados e que, caso queiram enterrar o corpo não devem abrir o caixão durante as cerimónias fúnebres, de modo a controlar a propagação do Covid-19.

“É essencial que os profissionais que realizam os funerais e todos os outros envolvidos no manuseio do corpo, sejam informados sobre o risco potencial de infeção, incluindo os familiares”, lê-se na nota, partilhada no site.

A DGS sublinha que a cremação é apenas aconselhável e não obrigatória. No entanto, caso os familiares não queiram cremar o corpo, este deve ser embalado num saco impermeável e ficar num caixão fechado.