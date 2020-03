Morreu o cantor e compositor Pedro Barroso

O cantor e compositor Pedro Barroso morreu ontem à noite aos 69 anos, confirmou o filho, Nuno Barroso, nas redes sociais. O músico estava internado desde o dia 7 de março numa unidade hospitalar privada em Lisboa e o seu estado de saúde era considerado grave desde o início do mês. Na altura em que comunicou o internamento, Nuno Barroso explicou que o pai tinha entrado “num processo de fase terminal da doença”.

Pedro Barroso, que nasceu em Lisboa a 28 de novembro de 1950 mas cresceu em Riachos, no Ribatejo, foi uma das vozes de Abril.

O cantor deixa uma vasta discografia, editada entre meados dos anos setenta e 2017, ano em que festejou o meio século de carreira com concerto no Teatro Tivoli, em Lisboa. Em 1969, foi ainda um dos cantautores do programa da RTP, Zip Zap. Deixa temas como ‘Cantarei', 'Menina dos Olhos de Água', 'Viva Quem Canta' ou 'Música-Música’.



