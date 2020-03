Estoril Open de 2020 cancelado

Evento estava previsto decorrer entre 25 de abril e 3 de maio no Clube de Ténis do Estoril

O Estoril Open 2020, único torneio do ATP Tour em Portugal, foi esta quarta-feira cancelado.

O anúncio foi feito pela organização e acontece depois de o ATP ter avançado com o prolongamento da suspensão do circuito até 7 de junho, abrangendo desta forma a prova lusa, que estava prevista decorrer entre 25 de abril e 3 de maio.

A decisão surge mais uma vez como medida de prevenção da propagação global da covid-19 e de defesa da saúde pública de todas as comunidades onde o ATP está presente.

João Zilhão, diretor da mais importante competição de ténis em solo português, já fez saber que a prova volta em 2021.

"É com muita pena que vemos o Millennium Estoril Open e toda a época de terra batida de 2020 suspensa, uma vez que estávamos já em pleno período de montagens. Nas circunstâncias em que vivemos, não é possível garantir uma experiência segura aos que nos visitam no final de abril. Sem essa garantia não faz qualquer sentido para nós ponderar sequer a realização do Millennium Estoril Open”, disse o responsável.

As pessoas que já adquiriram bilhetes irão ser ressarcidas automaticamente pelo valor dos ingressos comprados.

A edição de 2021 do Estoril Open já tem data: decorrerá entre 26 de abril e 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril