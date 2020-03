Santander. Novas medidas para apoio a empresas e particulares

Para apoiar empresas e pessoas no objetivo de minimizar os efeitos da covid-19, o Santander Portugal adoptou um conjunto de novas medidas extraordinárias e temporárias para negócios e particulares.

Para todos os comerciantes, a instituição bancária vai suspender a cobrança da mensalidade dos POS e isentar a aplicação de um valor mínimo sobre as transações efetuadas.

Já no que diz respeito ao apoio às transações “sem contacto” o Santander suspende também a cobrança de todas as comissões do serviço MBWay no POS.

Para todos os clientes particulares, o banco incentiva a utilização das suas plataformas digitais app ou netbanco, efetuando pagamentos “sem contacto”, cómodos e seguros.

Assim, todos os pagamentos efetuados nos canais digitais encontram-se isentos.

Para as compras presenciais, o Santander explica que deve ser privilegiada a utilização da tecnologia contactless, e para este efeito, vai proceder à substituição de todos os cartões para a nova tecnologia sem qualquer tipo de comissões.

Estas medidas estão em vigor durante pelo menos um mês.