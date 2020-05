Espanha regista mais 56 mortes nas últimas 24 horas

Morreram 56 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas em Espanha, elevando para 28.628 o número total de óbitos associados ao coronavírus naquele país.

Segundo os números divulgados, no total do país há 446 novos casos com a doença, elevando para 234.824 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.