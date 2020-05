Setor da aviação empregava 16,6 mil pessoas em Portugal em 2019

Dados do Eurostat concluem um aumento de quase duas mil pessoas em comparação com 2018 e que, neste momento, 0,4% do total dos trabalhadores portugueses estava ligado ao setor da aviação

Em 2019, 407,5 mil pessoas com idades entre 20 e 64 anos estavam empregadas no setor de transporte aéreo na União Europeia (UE), o que representa um aumento de 11% em relação a 2018 (+ 39,4 mil trabalhadores) – este número representa 0,2% do emprego total na UE, segundo o relatório.

França (90,6 mil), Alemanha (83,3 mil), Espanha (53 mil), Holanda (30,2 mil) e Itália (29,8 mil) lideram a lista entre os países da UE. No espaço europeu, destacam-se o Reino Unido, onde trabalham cerca de 68 mil pessoas no setor no setor da aviação, e a Turquia, com 44,5 mil trabalhadores. Por sua vez, no Luxemburgo 1% do total de trabalhadores está ligado ao setor da aviação.