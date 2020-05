Se não fosse apresentadora, o que é que Cristina Ferreira gostaria de ser?

Acho mesmo que um dia me vou dedicar à decoração de interiores. Hoje passei horas a ver imagens e a descobrir online sites e lojas dedicadas ao assunto. Adoro o design nórdico e não tenho definição de estilo para o meu gosto pessoal. Talvez uma mistura de barroco com minimalista. Mas hoje deixo-vos três sugestões de portugueses que sigo e que mostram o que de melhor se faz no país. E poderia juntar muitos mais. O vosso estilo de decoração qual é? @oitoemponto @casadopassadico @dingdong_pt

