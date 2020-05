Designer cria óculos de sol para usar durante a pandemia

A pandemia de covid-19 obrigou-nos a adaptar às mais diversas situações do dia-a-dia, com as máscaras e as viseiras a tornarem-se num bem essencial em cada saída. Contudo, houve quem achasse que a variedade existente no mercado não era suficiente e se é para andarmos protegidos, ao menos que seja com estilo.

Assim, o designer Joe Doucet decidiu criar uns óculos de sol, com uma viseira incorporada, que fosse menos “desconfortável e estranha”, mas que ao mesmo tempo protegesse.

O norte-americano quis criar um acessório de moda que incentivasse “uma adoção em massa” daquela que é “ uma necessidade indesejada”, mas que fosse mais atraente.

"É compreensível que a covid-19 tenha um efeito a longo prazo sobre como nos envolvemos novamente com as atividades diárias e com o mundo em geral", escreveu nas redes socais.

"Os estudos mostraram que os protetores faciais ou viseiras são muito mais eficazes do que as máscaras cirúrgicas, mas no seu formato básico atual são desconfortáveis ​​e desagradáveis. Espera-se que a melhoria do design básico da viseira incentive uma aceitação muito maior do seu uso e ajude todos a ajustarem-se ao 'novo normal' que nos espera", acrescentou o designer, garantindo ainda que "os produtos terão uma tecnologia para evitar que o material de proteção embace, usando o policarbonato como material base" e que será fabricado da mesma forma que os óculos de sol.

Joe Doucet garantiu ainda que o produto vai chegar ao consumidor a um preço acessível.

.