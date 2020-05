Número de óbitos diários em Itália está abaixo dos 100 há três dias

144.658 já venceram a doença - mais 2.677 do que ontem.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 78 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus, em Itália. Este é o terceiro dia consecutivo em que o número de mortes diárias não atinge uma centena. No total, 32.955 já morreram devido à covid-19 no país. Foi ainda registada uma descida ligeira em relação ao número de óbitos confirmado na segunda-feira, onde foram confirmadas 92 vítimas mortais.

Foram ainda confirmados mais 397 novos casos de covid-19, um aumento comparativamente ao número partilhado ontem, onde foram confirmados mais 300 novos casos. Desde o início da pandemia, 230.555 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus. Há 52.942 casos ativos em Itália - menos 2.358 em relação ao dia anterior. 144.658 já venceram a doença - mais 2.677 do que ontem.