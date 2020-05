Efemérides de 27 de Maio

1823 Vilafrancada, nome dado ao movimento desencadeado por D. Miguel em Vila Franca de Xira há 197 anos, para abolir a Constituição Liberal de 1822 e restaurar o absolutismo com ele como Rei.

1923 O Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português, associação sem fins lucrativos e maior organização nacional da juventude, seria criado em Braga há 97 anos pelo arcebispo D. Manuel Vieira de Matos (1861-1932) e o seu colaborador próximo Avelino Gonçalves (1895-1981), destinado à formação integral de jovens, e com base no método criado internacionalmente pelo general britânico Robert Baden-Powell (1857-1941).

1985 Foi inaugurada há 35 anos a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, do Grupo Crédito Agrícola, contando já com cerca de 90 caixas de Crédito Agrícola.

2011 A Amnistia Internacional foi fundada há 9 anos em Inglaterra como ONG defensora dos direitos humanos, na sequência da perseguição política do Antigo Regime português, vindo a sua secção portuguesa a surgir depois

2015 Foram detidos há 5 anos seis dirigentes da FIFA, na Suíça, acusados de corrupção.

2017 O “Diário de Notícias” denunciou há 3 anos que, num novo departamento da Presidência do Conselho de Ministros, a Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo, havia mais estagiários a trabalhar, sem qualquer salário ou subsídio, do que funcionários remunerados.

2019 O Governo austríaco do conservador Sebastian Kurz caiu por corrupção, há 1 ano, com aextrema-direita no Poder, depois de uma breve coligação entre os democratas-cristão (mal vista por Merkel) e a extrema-direita local.