Ateou incêndio para se vingar da mulher

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve esta terça-feira o presumível autor de um incêndio ocorrido durante a noite de 08 para 09 de abril passado, numa freguesia do Concelho de Viana do Castelo.

Em comunicado, a autoridade explica que “o incêndio consumiu por completo dois espigueiros, avaliados em cerca de 15.000 mil euros, que se encontravam no logradouro de uma habitação”.

O detido, um homem, de 55 anos, trabalhador agrícola e residente na freguesia onde ocorreu o incêndio, “atuou num quadro de vingança e de violência doméstica, sendo a principal vítima a sua esposa, de 54 anos de idade, de quem se encontrava separado”.

O homem vai agora ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.