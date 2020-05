Médico e enfermeira casam em capela do hospital onde trabalham

A enfermeira Jann Tipping e o médico Annalan Navaratnam foram obrigados a adiar o seu casamento de sonho devido ao aparecimento da covid-19, que levou ao cancelamento de cerimónias que juntam centenas e milhares de pessoas, para conter a propagação do vírus.No entanto, ao estarem na linha da frente de combate à covid-19, os dois profissionais de saúde decidiram levar o casamento para a frente e casar numa cerimónia na capela do hospital onde trabalham, no Reino Unido.

Jann, de 34 anos, e Annalan, de 30 anos, queriam dar o nó enquanto estão saudáveis e por isso mesmo avançaram com a cerimónia que foi emitida através de vídeochamada para os amigos e familiares de ambos. Presencialmente, ao lado do casal, estava apenas a mulher que celebrou a união dos profissionais de saúde.

Matt Hancock, secretário de Saúde do Governo Britânico, reagiu ao episódio noticiado por vários orgãos de comunicação social e apelidou o momento protagonizado por Jann e Annalan de "adorável".

A doctor and nurse from St Thomas’ who had to cancel their wedding due to the #coronavirus outbreak have got married in the hospital’s historical chapel.



Read about Jann and Annalan’s special day and why it meant so much to them to tie the knot at work https://t.co/ECH4nJuBSo pic.twitter.com/tz6T0jj2Bi