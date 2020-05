Homem e filha resgatados por surfistas em Espinho

Um homem de 58 anos e a sua filha, de 27 anos, foram resgatados do mar, esta quarta-feira, em Paramos, Espinho, por surfistas. Os familiares, de nacionalidade irlandesa, foram arrastados pela ondulação quando se encontravam na praia. A sorte de ambos foi a presença dos desportistas no areal, que se aperceberam que estes estavam com dificuldades e entraram na água para os auxiliar.

"Quando entrei na água uns colegas já estavam a tirar a rapariga. Com ajuda de outro surfista colocámos o homem em cima de duas pranchas, mas só foi possível retirar o mesmo com a ajuda de um bodyboarder", explicou Pedro Lopes, um dos surfistas envolvidos no salvamento, citado pelo Jornal de Notícias.

Os bombeiros do concelho de Espinho foram chamados ao local no entanto nem o pai nem a filha necessitaram de receber assistência.