Efemérides de 28 de Maio

1871 Acabou há 149 anos a Comuna de Paris (que levara os operários ao Poder em Março anterior), derrotada pelas forças de Versalhes, depois de dois meses e dez dias de luta, sendo 147 dirigentes seus fuzilados junto ao muro do Cemitério do Père-Lachaise (e mais cerca de 20.000 executados, contra 100 mortos pela Comuna – num total de cerca de 80.000 mortos em combates).

1884 Abriu há 136 anos o Jardim Zoológico de Lisboa em S. Sebastião da Pedreira, num projectoacalentado por D. Luís I (1838-89, a reinar desde 61), mudando-se 10 anos depois para Palhavã (onde está agora a Gulbenkian), e em 1905 para a actuallocalização nas Laranjeiras.

1903 Foi inaugurada há 117 anos (no tempo de D. Carlos (1863-1908, a reinar desde 1889) a iluminação elétrica de Lisboa.

1905 A armada japonesa derrotou há 115 anos a marinha russa na batalha de Tsushima (2 dias de confrontos navais), pondo fim à Guerra Russo-Japonesa (1904-05).

1926 Teve lugar já há 94 anos o Golpe militar em Portugal comandado pelo general Gomes da Costa, com Mendes Cabeçadas e Óscar Carmona, que derrubaria a I República e instalaria a Ditadura do Estado Novo (com Salazar em presidente do Conselho a partir de 1932).

1937 Surgiu há 83 anos a fábrica da VW, criada pelo Governo Nazi.

1952 Foi no Porto, há 68 anos, (na presença do então Presidente da República, Craveiro Lopes, e do presidente do Porto, Urgel Horta) com um jogo perdido perante o Benfica – e que eEsteve em funcionamento até à sua substituição pelo Estádio do Dragão, em 2003..

1963 Caiu há 57 anos o tecto em betão da estação ferroviária do Cais do Sodré, em Lisboa, morrendo 49 pessoas e registando-se cerca de 40 feridos.

2004 Iníciou-se há 16 anos o primeiro Festival Rock in Rio Lisboa.

2009 Foi aprovado pelo Parlamento, há 11 anos, uma proposta do PS para o Direito dos Doentes à Informação completa sobre o seu estado.