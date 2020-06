Turismo de Portugal lança programa de apoio de 10 milhões até 2025

O programa prevê conceder 2,5 milhões por ano, com vista a ações que contribuam para a atração de turistas estrangeiros para Portugal.

O Turismo de Portugal lançou um programa de apoio de 10 milhões de euros até março de 2025, com 2,5 milhões de euros por ano, para candidaturas a medidas e projetos de promoção turística do destino Portugal.

O decreto publicado, esta segunda-feira, em Diário da República – assinado pela secretária de Estado do Turismo Rita Marques –, prevê apoios a ações que contribuam, sobretudo, para a atração de turistas estrangeiros, com consequente geração de receitas e redução da sazonalidade.

“Importa dotar o Turismo de Portugal de um instrumento que permita estimular a procura nos mercados emissores e a capacidade de divulgação da oferta de produtos competitivos, utilizando os diversos canais de distribuição de cada mercado, o que se faz pelo regulamento que se aprova pelo presente despacho”, refere Rita Marques.

As candidaturas serão avaliadas pelo conselho diretivo do Turismo de Portugal que deverá decidir pela concessão ou rejeição do apoio “no prazo máximo de 30 dias úteis”.