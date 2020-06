Serviço dos CTT abre porta do comércio eletrónico a comerciantes e produtores locais

Os CTT e o ministério da Economia lançaram um serviço digital que possibilita os comerciantes locais e pequenos produtores a venderem na internet.

Em comunicado, os correios referem que o serviço CTT Comércio Local “é uma oferta inovadora que permite que os produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas atividade física, passem a ter uma plataforma eletrónica onde podem vender os seus produtos, através de uma aplicação, gerando negócio através do comércio eletrónico”.

Com esta aposta, os CTT reforçam o objetivo de apoiar a transição digital destas empresas e produtores. Numa primeira fase, a iniciativa foi lançada com as câmaras municipais de Viseu e Caldas da Rainha e deverá ser alargada a mais municípios, em todo o país, nas próximas semanas.

A aplicação – desenvolvida em parceria com a empresa portuguesa Localshop –, é fornecida às autarquias, que, por sua vez, a disponibilizam aos comerciantes e produtores locais, que passam a ter os produtos das suas lojas disponíveis nesta aplicação, em formato marketplace. O consumidor poderá, através do telemóvel e tendo em conta a sua localização, ver que comerciantes e produtores da região estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito. Os clientes poderão também selecionar as soluções de distribuição dos CTT para a entrega da encomenda.

Este novo serviço vem reforçar o portefólio de serviços digitais dos CTT, mas também servir como resposta ao atual contexto de crise, na sequência da pandemia de covid-19.