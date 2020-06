BCE aumenta compra de dívida em 600 mil milhões a alarga programa até junho de 2021

O Banco Central Europeu vai aumentar em 600 mil milhões de euros o volume do programa de compra de ativos de emergência (PEPP), destinado a limitar o impacto da crise causada pelo novo coronavírus.

O montante global deste programa que foi lançado em março passado ascende agora a 1,35 biliões de euros, indicou em comunicado o BCE, que também alargou a sua duração pelo menos até ao final de junho de 2021.

Recorde-se que programa inicialmente previa a compra de 750 mil milhões de euros de dívida até ao final deste ano, uma medida destinada a apoiar a economia da zona euro.

O BCE deixou ainda as taxas de juros inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em zero.