6 de junho 2020

Palco SOL. Nicholas Ratcliffe toca Hard to Say I'm Sorry ao vivo na sua varanda e no Facebook do SOL

O SOL e o Facebook do SOL têm sido o palco de Nicholas Ratcliffe todos os sábados e este não foi exceção. O guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma voltou a pedir aos leitores que escolhessem a música que iria tocar. E Hard to Say I'm Sorry dos Chicago foi a escolhida. Veja o vídeo.