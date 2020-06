Portugal regista o maior aumento de novos casos desde 8 de maio

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta terça-feira pela DGS, já morreram 1.492 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais sete óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 421 novos casos de infeção, o que corresponde a um aumento de 1,2% — o maior aumento percentual de novos casos desde o dia 8 de maio. No total, o país regista 35.306 infetados.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 386 casos de infeção, o que corresponde a 92% do total de novos casos.

Entre os concelhos dos país com mais de mil infetados destacam-se Lisboa (2.700), Sintra (1.701), Vila Nova de Gaia (1.592), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Loures (1.288), Gondomar (1.093) e Amadora (1.094).

Desde o início da pandemia, 21.339 pessoas já recuperaram, mais 183 face ao boletim de ontem.

394 pessoas estão internadas, mais 28 do que segunda-feira. Destas, 65 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 10 do que ontem.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.618 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.177 contactos.

Casos confirmados:

436 meninos e 391 meninas com menos de 10 anos;

562 rapazes e 672 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.244 homens e 2.630 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.502 homens e 2.957 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.559 homens e 3.360 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.367 homens e 3.386 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.760 homens e 2.011 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.287 homens e 1.440 mulheres entre os 70 e os 79;

1.531 homens e 3.160 mulheres casos com mais de 80 anos;

16 homens e 20 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

15.261 casos do sexo masculino e 20.045 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

33 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

88 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

171 homens e 113 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

434 homens e 575 mulheres com mais de 80 anos.

737 óbitos do sexo masculino e 755 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.