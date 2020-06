Confirmados mais 53 óbitos e 403 novos casos do novo coronavírus em França

No país, desde o início da pandemia, 154.491 pessoas foram infetadas pelo novo vírus.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 53 óbitos relacionados com o novo coronavírus em França. No total, já morreram 29.296 pessoas no país devido à covid-19.

Foram ainda confirmados mais 403 novos casos de covid-19 desde o balanço anterior, elevando o número total de infetados desde o início da pandemia para 154.491. 71.506 pessoas já foram consideradas curadas.

As autoridades de saúde anunciaram ainda que estão hospitalizadas 11.961 pessoas, das quais 955 se encontram nos cuidados intensivos.