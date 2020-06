Graça Freitas: "Nada impede que haja uma esplanada, com música, acompanhada de um grelhador e de umas belas sardinhas"

Os restaurantes podem ter esplanadas com música e sardinhas durante os Santos Populares, desde que todas as regras anti covid-19 sejam cumpridas, afirma a diretora-geral da Saúde.

"Nada impede que haja uma esplanada, que essa esplanada tenha música, que essa música seja acompanhada de um grelhador e umas belas sardinhas, desde que se cumpram as regras de distanciamento", disse Graça Freitas.

“Será um arraial diferente do arraial do ano passado”, acrescentou, sublinhando que pode haver mini-arraiais em restaurantes, mas sem ajuntamentos.

"Há esplanadas ótimas que estão com muitas pessoas, em que tudo está ordenado, tudo está cumprido, e o risco é mínimo. E depois há outras situações em que, de facto, as pessoas se juntam demasiado", referiu.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 7 pessoas e foram confirmados mais 310 casos da covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. Há agora no país 35.910 infetados e 1504 vítimas mortais. Há ainda a registar mais 260 recuperados no último dia, num total de 22.002 desde o início da pandemia.