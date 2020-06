Número de casos e óbitos diários voltam a subir no Reino Unido

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 202 óbitos relacionados com a covid-19 no Reino Unido. Comparativamente aos números partilhados esta quinta-feira ocorreu um aumento no número de vítimas mortais no país - mais 51 óbitos registados. No total, 41.481 pessoas morreram infetada com o novo coronavírus no país.

De acordo com as autoridades de saúde inglesas, foram ainda confirmados mais 1.541 casos de covid-19, elevando o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 292.950. Este número também representa um aumento face ao balanço anterior, onde tinham sido registados 1.266 casos de covid-19.