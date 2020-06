Número de casos e óbitos diários voltam a descer no Reino Unido

No total, já morreram 41.662 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 181 óbitos relacionados com covid-19 no Reino Unido, o que representa uma descida comparativamente aos números registados esta sexta-feira - menos 21 vítimas mortais. No total, já morreram 41.662 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país, desde o ínicio da pandemia.

Foram ainda confirmadas 1.425 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de pessoas infetadas para 294.375 desde o ínicio da pandemia. Comparativamente ao boletim de sexta-feira ocorreu também uma descida no número de casos diários - menos 116 casos de covid-19.