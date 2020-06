Local e horário do jogo só serão anunciados na próxima semana.

A final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, será realizada a 1 de agosto, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

O organismo diz ainda que o local e o horário do jogo só serão anunciados na próxima semana.

Recorde-se que o Estádio Nacional, palco tradicional do jogo derradeiro da prova rainha do futebol português não reúne as condições necessárias anti covid-19 para acolher o encontro.