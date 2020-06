Bárbara Bandeira fica em lágrimas com críticas ao seu corpo. "Não fui mais à praia"

A cantora foi uma das convidadas do programa de Cristina Ferreira.

Bárbara Bandeira não conteve as emoções ao recordar as fotografias, tiradas na praia, que foram alvo de vários comentários negativos por causa do seu corpo.

A cantora foi uma das convidadas do programa de Cristina Ferreira, onde esteve, com Liliana Campos, para falar sobre padrões de beleza.

Ambas sublinharam que têm profissões que as deixam mais expostas ao escrutínio público.

Bárbara Bandeira lamentou o facto de ser alvo de comentários depreciativos e lembrou o momento em que imagens suas, quando estava na praia com o namorado Kasha, foram alvo de críticas.

A cantora chegou mesmo a admitir que logo a seguir a esse episódio deixou de ir à praia. Após a confissão, Bárbara não conseguiu conter as lágrimas.