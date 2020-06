Número de internados volta a subir

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quarta-feira pela DGS, já morreram 1.523 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais um óbito face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 336 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 37.672, que se traduz numa subida de 0,9%.

Há 435 doentes internados, mais 12 do que no balanço anterior. 69 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos dois face a terça-feira.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 23.212 para 23.580, mais 368 do que na atualização anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.347 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.289 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 355.207, dos quais 316.188 não se confirmaram.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, estão agora concentrados 15.646 casos confirmados, mais 282, em 336 novos casos, do que os 15.364 registados ontem.

Já há dois concelhos com mais de dois mil casos do contágio. O de Lisboa é que regista maior número de casos com 2.940, seguem-se Sintra com 2.020, Vila Nova de Gaia com 1.605, Loures com 1.512, Porto com 1.414, Amadora com 1.309, Matosinhos com 1.292, Braga com 1.256 e Gondomar com 1.093.

Casos confirmados:

508 meninos e 440 meninas com menos de 10 anos;

629 rapazes e 756 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.472 homens e 2.850 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.759 homens e 3.152 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.775 homens e 3.575 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.522 homens e 3.577 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.866 homens e 2.109 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.328 homens e 1.492 mulheres entre os 70 e os 79;

1.580 homens e 3.257 mulheres casos com mais de 80 anos;

13 homens e 12 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

16.452 casos do sexo masculino e 21.220 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

34 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

93 homens e 44 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

176 homens e 117 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

442 homens e 582 mulheres com mais de 80 anos.

756 óbitos do sexo masculino e 767 do sexo feminino