Johnny Depp acusa Amber Heard de manter relacionamento a três com outras duas celebridades quando eram casados

Depp acusa Heard de manter um relacionamento a três com outras duas caras bem conhecidas.

A polémica entre Johnny Depp e Amber Heard continua sem fim à vista. Agora, o ator acusa a ex-mulher de manter uma relação com outras duas celebridades quando ainda eram casados.

De acordo com o Daily Mail, Depp acusa Heard de manter um relacionamento a três com o empresário Ellon Musk e a modelo e atriz Cara Delevingne. A alegação faz parte do processo por difamação que Johnny Depp está a mover contra Amber Heard, depois de esta o acusar de violência doméstica.

Segundo o jornal britânico, que cita documentos da defesa so ator, o ex-marido de Raquel Pennington, melhor amiga de Amber Heard, foi questionado pelo advogado de Johnny Depp acerca do facto de a sua então companheira lhe ter contado que a amiga estava a ter um caso enquanto ainda era casada com o ator. Josh Drew terá respondido que sim.

"Ela já te contou que, enquanto a Amber ainda era casada com o Johnny Depp, que eles os três - Amber Heard, Elon Musk e Cara Delevingne - passaram a noite juntos?", perguntou o advogado. "Sim", disse a testemunha.

“Então eles estavam a ter um relacionamento a três, correto?”, questionou o advogado. “ No meu entender, sim”, respondeu Drew.

Também a chefe da portaria do prédio onde Johnny Depp e Amber Heard moravam contou que viu Heard subir para o apartamento com Cara Delevingne e Elon Musk.

Recorde-se que Johnny Depp e Amber Heard se divorciaram em 2016. A atriz acusou o ator de violência doméstica. No entanto, Depp garante que nunca a agrediu e que era a ex-mulher a pessoa abusiva no relacionamento.