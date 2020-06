Morreu Jean Kennedy Smith, a última sobrevivente dos irmãos Kennedy

Jean Kennedy Smith morreu esta quarta-feira, aos 92 anos. De acordo com a família da antiga embaixadora norte-americana na Irlanda, a última sobrevivente dos irmãos Kennedy morreu em Manhattan, Nova Iorque, na sua casa, avançou o New York Times.

O ex-Presidente Bill Clinton, que nomeou Jean Kennedy como embaixadora na Irlanda, dizia que ela era “tão irlandesa como americana". Aliás, quando abandonou o cargo de embaixadora, Jean Kennedy recebeu a nacionalidade irlandesa por “serviços distintos à nação"

A sua vida foi marcada pela ajuda no processo de paz da Irlanda do Norte, na década de 90 e por várias ações humanitárias e de apoio às artes, como a abertura de um programa educacional que apoia artistas com deficiências físicas ou mentais chamado Very Special Arts.