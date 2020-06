PSP dispersa ajuntamento não autorizado no centro de Braga

A PSP de Braga interveio na madrugada de domingo, dia 21 de junho, para dispersar um ajuntamento com cerca de uma centena de jovens numa praça no centro de Braga, tendo as pessoas acatado a indicação ordeiramente, disse à Lusa fonte daquela polícia.

Segundo a fonte, o grupo, sobretudo constituído por jovens, encontrava-se concentrado cerca das 1h de domingo no Campo das Hortas, uma praça central da cidade conhecida como ponto de encontro para convívio e consumo de álcool.

Apesar de os bares estarem já encerrados -- a PSP diz que, devido aos condicionalismos impostos pela pandemia, "pelas 23:00 começam a fechar" -- a concentração juntou cerca de uma centena de pessoas, num ajuntamento não autorizado devido aos riscos de contágio da covid-19.

De acordo com a PSP, as pessoas acataram as indicações da polícia de forma ordeira, tendo o grupo desmobilizado sem incidentes.