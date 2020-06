Reino Unido ultrapassa as 43 mil vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 154 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus no Reino Unido. No total já morreram 43.091 infetadas com covid-19 no país desde o ínicio da pandemia. Comparativamente ao número de óbitos confirmados na terça-feira ocorreu uma ligeira descida - tinham sido registadas 171 vítimas mortais.

Foram ainda registados mais 653 novos casos do novo coronavírus desde o balanço anterior. No total foram confirmados 306.862 casos de infeção no país. Tal como o número de óbitos, o número de infeções também sofreu uma descida, sendo que ontem tinham sido confirmados 874 novos casos de covid-19.

O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou, esta terça-feira, que os bares, restaurantes e cabeleireiros vão poder reabrir a partir de 4 de julho no Reino Unido, sem a regra obrigatória da distância social de dois metros. "Tendo em conta a queda significativa na prevalência do vírus, vamos poder mudar a regra de distanciamento social de dois metros a partir de 4 de julho. Eu sei que esta regra torna a vida impossível para grande parte da nossa economia”, admitiu o governante. Onde não for possível manter esta distância social, as pessoas devem manter uma distância de pelo menos um metro e tomar outras medidas para reduzir o risco de transmissão do coronavírus.