Bruno Fernandes inconsolável com adeus aos relvados do “velhinho” Mathieu

O jogador do Sporting Jérémy Mathieu sofreu, na quarta-feira, uma lesão grave no joelho esquerdo, na sequência decidiu colocar um ponto final na carreira aos 36 anos.

Quem parece estar inconsolável com a notícia é o seu antigo companheiro de equipa Bruno Fernandes, atualmente ao serviço do Manchester United, que não poupa elogios ao “velhinho”.

​​"Hoje tive uma notícia que me deixou triste e cabisbaixo, soube que o melhor central que alguma vez tive como colega de equipa se lesionou e assim decidiu dar o fim a uma carreira recheada de títulos e momentos inesquecíveis", começou por escrever Bruno Fernandes nas redes sociais.

"O velhinho como todos o conheciam no seio sportinguista teve a infelicidade de se lesionar e assim não acabar a carreira como tanto merecia. Foram dois anos e meio contigo, dois anos e meio de aprendizagem, dois anos e meio de eternas apostas nos treinos para ver quem fazia mais golos de livre, dois anos e meio a ver magia sair dos pés de um central, sim de um central. Aquele que normalmente se limita a defender pela posição, mas ele era mais do que isso. Era um central com qualidade de 10 e velocidade de um extremo", elogiou o antigo jogador do Sporting.

"Tenho pena de não voltar a ver aqueles sprints de uma ponta do campo até à outra, aquele passe no lateral e ser ele a passar nas costas com um sprint que só terminava na outra ponta do campo. Triste por não poder estar no jogo de despedida que infelizmente esta lesão te tirou, mas que espero que mais tarde tenhas a oportunidade de te despedir do relvado como mereces", acrescentou.

Por último, Bruno Fernandes lançou um desafio ao ex-companheiro e deixou-lhe um agradecimento especial.

"Como falamos pessoalmente, fica o nosso jogo de golfe marcado e logo após isso um desafio de livres para acabarmos praticamente como começou. Obrigado pelas lágrimas na final da Taça de Portugal que me demonstraram o que é ter amor ao jogo e que todas as conquistas contam com se fosse a primeira. Aproveita a tua família, os jogos de golfe e sobretudo para recuperares! Um abraço velhinho".