Homens detidos por tentarem vender bebés no Instagram

Três homens foram detidos, esta quarta-feira, suspeitos de estarem a tentar vender dois bebés através do Instagram.

A situação ocorreu no Irão. Segundo a CNN, os homens estavam a tentar vender uma criança com 20 dias e outra com dois meses. As crianças estavam a ser vendidas por valores entre 8.400 e 10.400 euros.

Os homens terão comprado os bebés a familiares dos mesmos por valores entre os mil e os dois mil euros.

Um representante do Facebook, que é dono do Instagram, confirmou que a empresa está a investigar o caso. "Não permitimos conteúdos ou comportamentos que podem levar à exploração humana, o que inclui a venda de crianças e a adoção ilegal", acrescentou.

Os bebés foram posteriormente entregues aos serviços sociais iranianos.