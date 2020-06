Detido suspeito de pornografia na Internet com menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 39 anos, pela presumível prática de crimes de pornografia de menores, envolvendo vítimas menores de 14 anos de idade.

De acordo com um comunicado da autoridade, emitido esta terça-feira, a detenção ocorreu na região da Grande Lisboa, no âmbito de uma investigação com origem em denúncia, decorrente de cooperação internacional.

“Foi apreendido material informático utilizado no cometimento dos crimes, e o seu exame permitirá apurar a extensão da atividade e conexões criminosas da atividade ilícita”, explica a PJ.

O detido, solteiro, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação de medida de coação.