Antigo piloto de Fórmula 1 Bernie Ecclestone foi pai aos 89 anos

Bernie Ecclestone, antigo piloto de Fórmula 1, foi pai pela quarta vez aos 89 anos.

Fonte próxima do ex-piloto confirmou à CNN o nascimento do bebé, Ace, que é fruto do relacionamento de Bernie Ecllestone com Fabiana Flosi, de 44 anos.

O bebé, que nasceu esta quarta-feira, é o quarto filho do antigo piloto e junta-se às filhas Deborah, de 65 anos, Tamara, de 34, e Petra, de 31.

Bernie e Fabiana Flosi, diretora de marketing, conheceram-se em 2009, através de uma amiga em comum, e casaram-se em 2012. Este é o primeiro filho que têm em comum.