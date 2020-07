Todos os óbitos das últimas 24 horas (no boletim) foram registados na região de Lisboa

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este sábado pela DGS, já morreram 1.605 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais sete óbitos face ao boletim de ontem. As vítimas mortais foram todas registadas na Grande Lisboa.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 413 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 43.569. Dos novos casos de infeção, 76,75% foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Sublinhe-se que a DGS inclui uma nota em relação aos dados relativos à Grande Lisboa, na sequência da falta de notificação de um laboratório privado."Os dados referentes à Autoridade de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo têm como fonte os dados agregados dos respetivos ACES. Optou-se por esta fonte porque a não notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em 3 dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise", explicam a autoridade de saúde.

O número de recuperados voltou a subir e situa-se agora nos 28 772 doentes recuperados, depois de mais 348 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 489 doentes internados, menos seis do que ontem, dos quais 73 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um face ao último balanço.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.103 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 31486 contactos.

Entre os concelhos do país com mais de mil infetados destacam-se, por ordem decrescente: Lisboa, com 3.645, Sintra, com 2.850, Loures, com 1.910, Amadora, com 1.780, Vila Nova de Gaia, com 1.678, Porto, com 1.414, Matosinhos, 1.292, Braga, com 1.256, Odivelas, com 1.183, Gondomar, com 1.093 e Cascais, com 1.061. O concelho de Cascais ultrapassou ontem os mil casos.

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

37 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

100 homens e 46 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

187 homens e 122 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

466 homens e 608 mulheres com mais de 80 anos.

802 óbitos do sexo masculino e 803 do sexo feminino

Nota: O boletim desta sexta-feira não continha a caracterização dos casos confirmados.

Consulte aqui o boletim na íntegra