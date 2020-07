Toureiro Mário Coelho morre aos 84 anos

O toureiro estava internado no hospital de Vila Franca de Xira desde 26 de junho, quando foi diagnosticado com covid-19.

Mário Coelho morreu, este domingo, no hospital de Vila Franca de Xira, onde estava internado desde 26 de junho devido à covid-19. Segundo o Farpas Blogue, o toureiro morreu por volta das 4h desta madrugada.

Mário Coelho foi um dos maiores toureiros portugueses. O toureiro de 84 anos conviveu com Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Orson Welles, Audrey Hepburn ou Ava Gardner

Em outubro do ano passado, foi homenageado com uma estátua em Vila Franca de Xira, de onde é natural. O toureiro era casado com Maria Helena Guerra e tinha um filho, Mário Vizeu Coelho, fruto do seu primeiro casamento com Verónica, filha do primeiro matador português Diamantino Vizeu.