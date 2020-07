Proibidas visitas aos lares das IPSS's de Moura

A Proteção Civil de Moura, distrito de Beja, decidiu suspender a partir de segunda-feira as visitas aos utentes dos lares de Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho.

A Câmara Municipal de Moura anunciou que a "medida preventiva" resulta da "análise à evolução do número de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na região do Alentejo" e irá vigorar por 15 dias. Numa publicação o Facebook, o município anuncia ainda que irá promover uma nova testagem aos profissionais de saúde que se encontrem "na linha da frente" no combate à covid-19, nomeadamente aos profissionais do Serviço de Urgência Básica, Bombeiros Voluntários e delegação de Safara e Sobral da Adiça da Cruz Vermelha Portuguesa.

Segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde, datada de 4 de julho, o Alentejo contabiliza 520 casos de covid-19 e 10 mortos desde o início da pandemia.

A 18 de junho foi detetado um surto em Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, que, de acordo com a última atualização, correspondente também a sábado, a zona tem 143 casos ativos.