Diogo Clemente, namorado de Carolina Deslandes, foi roubado e faz apelo aos seguidores

ROUBO Esta noite na Lapa em Lisboa roubaram a minha guitarra de aço. Foi feita para mim pelo @johny.cardoso e por tudo de importante e especial que significa espero que me consigam ajudar a encontrá-la. Obrigado a todos.

A post shared by Diogo Clemente (@diogoclementemusic) on Jul 7, 2020 at 2:09am PDT