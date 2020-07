Imprensa brasileira apresenta queixa contra Bolsonaro por retirar máscara em frente aos jornalistas. Repórteres afastados

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) anunciou que vai apresentar uma queixa-crime contra o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por expor os membros dos órgãos de comunicação social ao novo coronavírus. Em causa está o momento em que o chefe de Estado brasileiro anunciou que tinha testado positivo para a covid-19.

Em comunicado, a ABI realça que "mesmo informado de que estava infetado com a covid-19, o Presidente Jair Bolsonaro continua agindo de forma criminosa e pondo em risco a vida de outras pessoas".

"Nesta terça-feira, rompendo o isolamento recomendado pelos médicos, recebeu jornalistas de veículos que considera alinhados com suas políticas para informar pessoalmente que está contaminado com o coronavírus. Na ocasião, o Presidente esteve próximo dos jornalistas e chegou a retirar a máscara", refere a nota. “Não é possível que o país assista sem reação a sucessivos comportamentos que vão além da irresponsabilidade e configuram claros crimes contra a saúde pública", acrescenta.

Desta forma, o órgão, que representa profissionais da comunicação social, considera que Bolsonaro violou duas vezes o Código Penal ao "praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio" e de agir contra "a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente".

Recorde-se que o chefe de Estado brasileiro anunciou na terça-feira que tinha testado positivo para a covid-19 numa conferência de imprensa. Esta quarta-feira, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e as emissoras CNN Brasil e Record TV informaram que afastaram do trabalho as equipas jornalísticas que estiveram presentes no momento em que Bolsonaro anunciou o resultado positivo.

Conhecido por desvalorizar a pandemia, Bolsonaro tem utilizado as redes sociais para dizer que se encontra bem de saúde e para defender o uso de hidroxicloroquina, cujo efeito contra a covid-19 não foi cientificamente comprovado.