ANA avança com plano de saídas voluntárias

A ANA - Aeroportos de Portugal, gestora dos aeroportos nacionais, vai avançar com um plano de saídas voluntárias, no âmbito do redimensionamento das suas equipas. A culpa, segundo a empresa, é da pandemia provocada pela covid-19.

«Perante uma crise que sabemos agora ser duradoura, é também necessário, desde já, um redimensionamento das nossas equipas. Assim, simultaneamente, pedi a cada direção que identificasse as atuais necessidades para, em conjunto com a direção de Recursos Humanos, ser elaborado um plano de saídas voluntárias» referiu Thierry Ligonnière, num email, enviado aos colaboradores.

De acordo com o responsável, foi levado a cabo um plano de redução de custos para assegurar «um perfil de fluxo de caixa suficiente para cumprir com as nossas obrigações até ao esperado reinício das viagens aéreas e turismo».

A empresa apresentou duas soluções. Os funcionários poderão optar pela redução do horário de trabalho em regime presencial: «os trabalhadores poderão manter, até ao final do ano corrente, uma redução de 20% no seu período normal de trabalho, recebendo 90% da sua remuneração» ou pelo teletrabalho, em que terão a possibilidade, até ao final do ano em curso, de aceder ao teletrabalho, reduzindo 10% do seu período normal de trabalho e recebendo 90% da sua remuneração».