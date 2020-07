Autoridades alemãs intercetam camião frigorífico com 31 migrantes

O camião viajava com destino a Dresden, na Alemanha.

As autoridades alemãs descobriram, esta terça-feira, 31 pessoas escondidas no interior de um camião frigorífico proveniente da República Checa e com destino a Dresden.

O anúncio foi feito hoje pelas autoridades, que revelaram que a matrícula do veículo era turca. O veículo transportava uma carga de fruta e vegetais, entre os quais se encontravam os migrantes.

As autoridades ainda não revelaram quaisquer dados sobre as condições de saíde em que se encontram as pessoas, nem a sua nacionalidade.

Há dezenas de migrantes vítimas de tráfico humano que morrem durante o transporte, que muitas vezes é realizado através destes camiões. Em 2019, foram encontrados os corpos de 39 vietnamitas foram encontradas num camião em Essex, Reino Unido. Em 2015, 71 migrantes foram encontados em território austríaco.