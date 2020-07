Cristina Ferreira tem novo look para acompanhar a mudança de ‘casa’

Estava prevista há meses. Uma cor criada especialmente para mim e com o número certo. 7.7 da @lorealparis , já em todos os supermercados. O que nunca imaginamos foi que a data escolhida para a mudança acompanhasse outra maior. É como eu digo, está tudo certo. ♥️ @lorealportugal #pub #embaixadora

A post shared by Cristina Ferreira (@dailycristina) on Jul 20, 2020 at 3:28am PDT