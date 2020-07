Número de novos casos é quase o dobro dos de ontem

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quarta-feira pela DGS, já morreram 1.702 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, mais cinco óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas, foram ainda confirmados 252 novos casos, elevando para 49.150 o número total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia. Este registo diário representa uma subida considerável – quase o dobro - face ao número de ontem, que dava conta de 127 infetados.

Os casos na região de Lisboa e Vale do Tejo mais do que duplicam face a ontem: são 215 (ontem tinham sido 101) dos 252 novos casos, o que equivale a 85,3%.

O número de recuperados subiu de subiu de 33.769 para 33.999, depois de mais de 23 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 439 doentes internados, mantendo-se o número de ontem, e 59 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três face a terça-feira.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.702 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.040 contactos.

Lisboa continua a ser o concelho com maior número de infetados, com 4.240 casos confirmados, seguindo-se Sintra com 3.476, Loures com 2.197, Amadora com 2.090, Vila Nova de Gaia com 1.786, Porto com 1.437, Odivelas com 1.425, Matosinhos com 1.313, Cascais com 1.302, Braga com 1.265, Gondomar com 1.102 e Oeiras com 1.030.

Sublinhe-se que destes 12 concelhos com mais de mil diagnósticos positivos, sete ficam na Grande Lisboa. Aos quais se pode somar brevemente Vila Franca de Xira que já regista 973 infetados.

Casos Confirmados

912 meninos e 770 meninas com menos de 10 anos;

1.028 rapazes e 1.172 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.447 homens e 4.024 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.798 homens e 4.214 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.618 homens e 4.507 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.198 homens e 4.291 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.335 homens e 2.616 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.618 homens e 1.827 mulheres entre os 70 e os 79;

1.852 homens e 3.858 mulheres casos com mais de 80 anos;

41 homens e 24 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

21.847 casos do sexo masculino e 27.303 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

104 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

199 homens e 128 mulheres entre os 70 e os 79;

495 homens e 648 mulheres com mais de 80 anos

848 óbitos do sexo masculino e 854 do sexo feminino