Mulher deixa mensagem no Facebook: "Se estão a ler isto é porque finalmente morri"

Uma mulher que perdeu a luta contra o cancro, após uma batalha de dois anos, "partilhou" uma mensagem na sua conta oficial de Facebook, após a sua morte. Gemma Sisson pediu ao marido para partilhar uma última mensagem sua com os seus seguidores.

"Se estão a ler isto é porque finalmente morri", começou por escrever a fisiculturista e modelo de 39 anos. Apesar de dizer que está de "coração partido por deixar este mundo", a mulher diz na publicação também que está também feliz por se ter livrado da doença.

"Espero que, ao partilhar a minha história sobre o cancro, as verificações e check ups frequentes ao cancro sejam obrigatórias. Causei um impacto positivo. E mesmo que esse impacto tenha alcançado apenas uma pessoa, vou sentir que já fiz algo de bom", escreveu a mulher. Vivam a vossa vida ao máximo, não tomem nada como garantido, porque ninguém sabe realmente o que está ao virar da esquina", concluiu na publicação.

A modelo morreu esta quarta-feira, no hospital, ao lado do marido Ricky Moore, com quem casou já no hospital depois de já ter sido internada e a quem agradeceu "por todo o amor e apoio" na publicação na rede social.