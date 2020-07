Efemérides de 27 de Julho

1794 A Convenção Nacional saída da Revolução Francesa ordenou há 226 anos a prisão de Maximilien Robespierre (1758-94), pondo final à política de terror por este instaurada, depois de ter proposto a execução de 17 mil declarados "inimigos da Revolução" – enquanto ele, qualificado de ‘incorruptível’, morreu como mandara matar (incluindo Danton): no cadafalso.

1866 Terminou há 154 anos a instalação do cabo submarino Atlantic, o primeiro cabo telegráfico entre a Europa e os EUA, permitindo o estabelecimento de comunicações entre o Continente europeu e a América do Norte.

1921 Os fisiologistas Frederick Banting e John James Richard Macleod, da Universidade de Toronto, Canadá, isolaram a insulina há 99 anos, vindo a receber em 1923 o Prémio Nobel da Medicina.

1940 Bugs Bunny, o Coelho Pernalonga, estreou-se há 80 anos no desenho animado A Wild Hare, da Warner Brothers, uma curta-metragem dirigida por Tex Avery.

1953 A Guerra da Coreia (1950-53) terminou há 67 anos com o armistício de Panmunjon, assinado entre EUA (que, com a Grã Bretanha, ajudava a Coreia do Sul), China (que, com a antiga URSS, apoiava a Coreia do Norte) e Coreia do Norte, e com a recusa da Coreia do Sul – que ficava com a Península dividida.

1958 A NASA foi criada há 62 anos pelo Presidente americano Dwight D. Eisenhower (1890-1969, em funções entre 1953-61), logo após o lançamento do Sputnik 1 pela União Soviética, como agência do Governo Federal.

1975 Fugiram há 45 anos, em pleno Verão Quente de 1975, 88 agentes da ex-PIDE/DGS da prisão de Alcoentre, no que foi considerado um dos episódios mais caricatos da Revolução, e não impediria o estabelecimento de se tornar uma ‘prisão modelo’.

1990 A fábrica da Citroen em Mangualde produziu há 30 anos o último exemplar do mítico automóvel 2CV.

1995 O arquivo do ex-ditador português António de Oliveira Salazar (1889-1970, presidente do Concelho entre 1932-68) foi aberto há 25 anos à consulta pública, na Torre do Tombo.