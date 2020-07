CMVM mantém suspensas ações da Orey Antunes

O regulador tinha decidido suspender as negociações das ações da companhia a 13 de julho, após a Orey Antunes anunciar o adiamento da apresentação dos resultados de 2019.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou esta segunda-feira que decidiu prorrogar a suspensão das negociações das ações da Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA).

O regulador tinha decidido suspender as negociações em bolsa das ações da SCOA a 13 de julho, depois de a companhia – que está em Processo Especial de Revitalização (PER) –, ter anunciado o adiamento da apresentação dos resultados referentes a 2019.

Em nota publicada no site, a CMVM indica que a prorrogação da suspensão sucede exatamente “na sequência do emitente não ter publicado informação financeira periódica no prazo”.