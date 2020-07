Depois de seis meses de casamento e grávida do primeiro filho, Vanessa Morgan separa-se de Michael Kopech

Depois de ter anunciado que estava grávida do seu primeiro filho, fruto da sua relação com Michael Kopech, está agora a ser noticiado que Vanessa Morgan pode estar a divorciar-se do pai da criança, seis meses após ter dado o nó. De acordo com o Chicago Tribune, que cita registos do tribubal, Kopech, jogador dos White Sox de 24 anos, pediu o divórcio no dia 19 de junho.

O representante da estrela de Riverdale confirmou que o pai do bebé da atriz é Kopech mas não comentou o pedido de divórcio do jogador. Já o representante de Kopech recusou-se a comentar o assunto.

A verdade é que durante o anúncio da gravidez, Kopech nunca foi mencionado pela atriz e não parece estar presente durante as celebrações. Recorde-se que os White Sox anunciaram no passado dia 10 que o jogador não iria participar nesta temporada por "motivos pessoais" e o atleta tem estado ausente das redes sociais.