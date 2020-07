Efemérides de 30 de Julho

2008 O então primeiro-ministro, José Sócrates, anunciou há 12 anos a distribuição de 500 mil computadores portáteis -- Magalhães - aos alunos do primeiro ciclo, no âmbito do novo programa 'e.escolhinha', que terão um custo máximo de 50 euros.

1848 Foi inaugurada há 172 anos a iluminação a gás, na Baixa de Lisboa.

1906 Gabriel Lippmann apresentou há 114 anos, na Academia de Ciências de Paris, o primeiro método para a reprodução fotográfica a cor.

1930 Salazar criou há 90 anos a União Nacional, partido político único, e foram ilegalizados todos os restantes partidos e associações políticas.

1932 Na eleições alemãs, há 88 anos, o nazi Adolf Hitler duplicou o número de lugares no Parlamento (não atingiu a maioria, mas bloqueou o funcionamento das instituições e lançou uma campanha terrorista, apoiado nos batalhões de SA, que o levaria ao poder e nos mergulharia numa Guerra Mundial.

1974 A Grécia e a Turquia, com o patrocínio do Reino Unido, assinaram há 46 anos a declaração que previa o cessar-fogo no Chipre.

1975 Foi criado há 45 anos, em pleno Verão Quente de 1975, o "triunvirato" que passou a liderar o Conselho da Revolução - Costa Gomes (Presidente), Vasco Gonçalves (primeiro-ministro) e Otelo Saraiva de Carvalho (chefe do COPCON - Comando Operacional do Continente).

1992 O Governo português de Cavaco Silva (1985-95) decidiu-se há 28 anos pela ligação Sacavém-Montijo, para a construção da nova ponte sobre o Tejo.

2002 O Conselho de Ministros da CPLP aprovou há 18 anos a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa.

2005 Foi há 15 anos o último espetáculo da companhia Ballet Gulbenkian, por iniciativa dos bailarinos, no Teatro Camões, em Lisboa.

2007 Foi publicado há 13 anos o Decreto-Lei que cria a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, IGAS.

2010 Foi inaugurado há 10 anos o Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa, 15 após os protestos de ambientalistas e especialistas em arte rupestre que ditaram a suspensão, pelo governo socialista presidido por António Guterres, da construção da barragem.

2013 Bradley Manning, o soldado norte-americano acusado de transmitir vários milhares de documentos secretos ao portal WikiLeaks (entretanto optando por ser mulher), foi considerado culpado há 7 anos pela justiça militar de violar a Lei de Espionagem, mas não de "conluio com o inimigo".